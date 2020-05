Viljandi nukuteater suveks uksi ei ava

Viljandi nukuteater annab direktori asetäitja Vilma Ilvese sõnul sel suvel ainult tellitud väljasõiduetendusi. Et teatri saal on väga väike ja mahutab tihedalt umbes 30 inimest, mahuks 2 + 2 reeglit järgides sinna umbes viis inimest. "Ruumis oleks rohkem näitlejaid kui saalis vaatajaid. Meil on kõik ruumid nii väikesed, garderoobis peaksid samuti olema inimesed ninapidi koos," rääkis Ilves.