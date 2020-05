Nagu vahendas eilses juhtkirjas Postimees, on maasikakorjajad riigikogu esimehe Henn Põlluaasa arvates alamakstud ja tema sõnul on odavale orjatööle ehitatud ärimudeli aeg ümber saanud. Eesti maasikakasvatajate liidu juhatuse liige Elke Lillemets on jällegi öelnud, et nimetatud töölised saavad kuus 1000–1200 eurot kätte.