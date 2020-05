Põhja-Sakala vald paneb tuleval neljapäeval vallavolikogu ette uue palgajuhendi, mille üks osa on vallavalitsuse töötajate palkade vahemikud ja nende ülemmäära tõus. Selgitus, et palgajuhendit on vaja ajakohastada ja täpsustada, on sellest küljest täiesti arusaadav, sest palgajuhend peabki olema ajakohane, täpne, selgitama hästi lahti süsteemi boonuste ja lisatasude maksmiseks ning puhkuste asendamiseks. Rahaasjades peab valitsema selgus.