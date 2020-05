«Me ei mänginud kehvasti. Meeskond mängis minu silmis hästi, maksimumi lähedal,» ütles Tuleviku peatreener Sander Post pärast kohtumist Tulevik TV-le antud intervjuus. «Olid pisivead, milles oli Levadia tugevam. Jäime õnnetult kaotusseisu ja sealt välja enam ei tulnud,» viitas ta olukorrale, kui Levadia läks 2:1 juhtima sellal, kui Gerdo Juhkamit platsi kõrval tohterdati. «See oli halbade asjade kokkusattumus. See on jalgpall – juhtub. Raske on midagi oletada.»