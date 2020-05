Politsei nädalavahetus: joobes juhid, lähisuhtevägivald ja äkksurm Konsumis

Kui vaadata eriolukorra perioodi, siis nädalate lõikes on politsei pressiesindaja Kerly Virga sõnutsi politseile lähisuhtevägivallast teatamiste arv kõikunud. Kui võrrelda eriolukorra perioodi eelmise aasta sama ajaga, siis võib käesoleval aastal märgata väikest tõusu.

Eriolukorra perioodil 12. märtsist kuni 17. maini laekus politseile 2985 teadet lähisuhtevägivallast. See on veidi enam kui aasta tagasi täpselt samal perioodil, kui tuli tegelda 2969 väljakutsega.

„Kui rääkida pikemast perioodist, siis on viimastel aastatel lähisuhtevägivallast teadaandmine kasvanud, sest sellest räägitakse rohkem ja inimesed on teadlikumad. Ka võrreldes eelmise aastaga on sel aastal kokkuvõttes olnud politseile lähisuhtevägivallast teadaandmisi veidi rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.”