Viljandi gümnaasiumis loositi aktuseaegu

Loosiõnn määras, et kell 10 algab päev võõrkeele õpperühma aktusega, seejärel tulevad poolteisetunniste vahedega teiste koosviibimised ning pikale pidulikule päevale paneb punkti kell pool kuus õhtul algav majandussuuna abiturientide lõpetamine.

Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ütles, et selline lahendus leiti koostöös abiturientide endiga, kelle seas korraldati küsitlus. «Oma õpperühm on kõige lähemate õpingukaaslaste ring ja nemad on kõige tihedamalt koos õppinud. Teeme seega igale õppekavarühmale eraldi aktuse, kokku kuus aktust,» lausus direktor.