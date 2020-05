Suure-Jaani muusikafestivali korraldab koos vallaga rahvusvaheline Artur Kapi ühing. Selle esimees, festivali kunstiline juht ja algataja Andres Uibo ütles, et ühingul on festivali korraldamise juures ääretult oluline roll. Tema sõnul on just ühingu töö tulemus see, et kohalike heliloojate loomingut üle maailma mängitakse ja maailmakuulsad artistid siia jõuavad. "Suure-Jaani ongi suur tänu kultuurile. Ka minu mastaap kontaktide näol üle maailma on väga lai."