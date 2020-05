Kui viljandlane tahab oma linna kiruda, räägib ta enamasti kahest asjast: meil ei ole veekeskust ja teed on sama tasased kui meri Ivan Aivazovski maalil. Jah, mõnel idüllilisel pildil on too kuulus Vene kunstnik veepeeglit ka siledana kujutanud, kuid üldiselt armastas ta ikka tormi. Ilmselt kurdeti sel nädalal päris palju selle üle, et tänavad on kogu linnas üles kaevatud ja kusagil ei saa normaalselt sõita. Pikemas plaanis peaks suur remontimine aga ikka soojemaid tundeid tekitama.