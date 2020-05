Vaba mõte. Veekeskus või nähtamatu käsi

Lektor trummeldab sõrmedega vastu laual lebavat õpikut ja piidleb nõudlikult teda kuulavaid esmakursuslasi. Ta teab, et sissejuhatus majandusteadustesse pole kunagi olnud õppeaine, mis noori rõõmust kilkama paneb, kuid õppekavas see on ja põhitõed tuleb selgeks saada. Keynesi teooria, konjunktuur ja fiskaalpoliitika on peatükid, mis vajavad selgeks tegemist.