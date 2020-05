Eaka naise surma põhjustamises kahtlustatav mees kutsus ise kiirabi ja politsei

70-aastane surnud naine ja 34-aastane mees olid esialgse info kohaselt koos alkoholi tarvitanud juba mõnda aega. Millest tüli tekkis, pole Sakalale teada, kuid ühel hetkel läks mees naisele kallale ning naise surm saabus vägivalla tagajärjel.

Tegelikult pidi politsei võtma esmalt aega ning saama kohtuarstlikust ekspertiisist kinnituse, et surma põhjus tulenes ikka vägivallast ega olnud seotud alkoholimürgistusega. Mõlemad korteris olnud inimesed olid lihtsalt nii raskes joobes.

Perekondlikku või sugulussidet naise ja temast poole noorema mehe vahel ei olnud. Neid sidus peamiselt soov koos viina võtta.

Nooruse tänav 1 aadressi kandva päevinäinud kahekorruselise kollase maja teisel korrusel on ühiselamulaadne elukorraldus. Viies-kuues toas on erinevad korterid ning inimesed jagavad kööki ja käimlat. Ruumid on eraomanduses ning naabrid teineteist eriti ei tunne.

Surnud naise naaber väitis Sakalaga vesteldes, et sai juhtunust teada ajakirjanikelt. Naist ta ei tundnud ja tema joomakaaslasi samuti mitte. Naise toast peole iseloomulikke helisid ei kostnud ning naabrite rahu ta oma tegutsemisega väidetavalt ei rikkunud.

Nooruse tänav 1 maja teisel korrusel on kitsad koridorid ja tubadesse viivad uksed. Iga tuba on eraldi korter. FOTO: Marko Saarm

Viljandi politseijaoskonna juhi Margus Sassi sõnul on naise surm ühise joomingu käigus tekkinud tüli tagajärg ning sellist juhtumit nimetatakse ka olmetapmiseks. Niisugustel puhkudel on politseile teatajaks tavaliselt tapja või surma põhjustaja ise ning oma teo tagajärgi ta peita ei üritagi. «Need on juhtumid, kus peamist rolli mängib alkohol,» nentis Sass.

Juhtunu uurimiseks alustati menetlust raske tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel. Kohus võib selle eest määrata 4–12 aasta pikkuse vangistuse. Reede ennelõunal oli kohtuistung, millel kahtlusalune oli arestimajas telesilla abil ühenduses kohtuniku, prokuröri ja kaitsjaga ning kohus lubas kahtlustatava eeluurimise ajaks vahi alla võtta. Esialgu peab mees olema vahi all vähemalt kaks kuud.

Politsei sai 20. mail teate, et Viiratsi alevikus on ühes korteris abivajav eakas naine. Meedikute saabudes selgus, et naine on surnud, surnukeha saadeti täpse surma põhjuse selgitamiseks kohtuarstlikule lahangule.

Uurijad asusid kohe sündmuskohalt tõendeid koguma ning tegid teisi menetlustoiminguid, mis andsid põhjust arvata, et 70-aastase naise surm võis olla vägivaldne. 34-aastane mees oli raskes joobes ja tema viidi arestikambrisse kaineks magama, samas andsid tõendid põhjust arvata, et ta võis põhjustada naise surma.

Järgmisel päeval tulnud ekspertiisi vastuses kinnitasid kohtuarstid, et naise surm oli vägivaldne, ning kaineks saanud mees jäi kahtlusalusena arestikambrisse.

Kohtueelset menetlust viib läbi Viljandi politseijaoskond ja menetlus juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.