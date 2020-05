Viljandi pärimusmuusika festivali asemel tuleb kaks kontserdipäeva

Pärimusmuusika kontserdipäev tuleb tänavu reedel, 24. juulil. Sama programm samade esinejatega kordub laupäeval, 25. juulil.

Festivali pealik Ando Kiviberg ütles, et praegune olukord on festivali ligi kolmekümne aasta pikkuse ajaloo jooksul üks raskemaid.

"Otsisime, kuidas teha festivali kõige suuremale fännile pandeemiakriisiaegne lahendus nii, et ta saaks siiski osaleda," rääkis Kiviberg. "Me tahtsime pakkuda midagi inimestele, kes iga aasta 1. detsembril kell 00.00, kui passimüük algab, selle kohe ära ostavad. Otsisime lahendust väga pingsalt. Sellist, mis viiruse leviku riske maandaks ja ühtlasi suudaks pakkuda osalemisvõimalust kõigile neile ligi 3000 inimesele, kes on enesele juba passi jõudnud soetada."

Korraldajad pidsid nõu nii terviseameti kui politseiga ja jõudsid järeldusele, et esialgu kaalumisel olnud mõte jagada need 3000 kolme rühma on liiga riskantne.

"Kõige kaalukam põhjus festivali järgmisse aastasse lükkamiseks on ikkagi inimeste tervis. Ükskõik kuidas me ei tahaks tuua rusuva perioodi järel inimestele rõõmu, ei saa me seda teha nakkuse leviku riski hinnaga," toonitas Kiviberg. "Viiruse mahasurumine on kõige tähtsam, aga et midagigi pärimusmuusika austajatele ja muusikutele pakkuda, mõtlesime välja ühe päeva pikkuse kontsertformaadi. Seda võib võrrelda näiteks suvelavastusega, mida etendatakse kaks korda."

Kontserdipäeva esinejad kuulutatakse välja 15. juunil, siis algab ka piletimüük. Mõlemast kontserdipäevast saab osa 1000 inimest. Tänavuse festivalipassiga kontserdipäevale ei pääse.

"Juba praegu on kindel, et esinejad on Eestist," kinnitas festivali programmijuht Tarmo Noormaa.

Kiviberg lisas, et see on pikk kontsert, mis kestab terve päeva ning meenutab ülesehituselt pisut esimest "Pärimusa", mis oli 15. mail 1993.

"Inimesed, kes on külastanud festivali ja teavad selle vaimu, mõistavad, et festivali olemus seisnebki selles, et ta on põnev ja rõõmus kohtumispaik, mille kohal lehvib vaba vaimsus," rääkis Kiviberg. "Rangete piirangutega ei ole võimalik sellist pidu korraldada."

Kus täpselt kontserdipaik olema saab, pole veel kinnitatud. Kiviberg ütles vastuseks küsimusele, et kas see võib tulla Teisele Kirsimäele, et see on üks võimalustest.

"Kindlasti peab olema ruumi 2 + 2 reegli täitmiseks, suure tõenäosusega võtame kasutusele lossimäed tervikuna, aga kuhu lava täpselt tuleb, seda ma ei kinnita ega lükka praegu ümber," rääkis pealik.

Kindel on aga see, et traditsioonilist toiduala ei tule. "Seda ei saakski sellisel kujul tulla, toiduhoovi rajamisel on risk liiga suur," ütles Kiviberg.

Käesolevaks aastaks soetatud Viljandi pärimusmuusika festivali passe saab kasutada järgmisel aastal või müüa tagasi. Korraldajad paluvad võimaluse korral passi mitte tagasi müüa, vaid kasutada seda 2021. aastal. Selleks ei pea passiomanik midagi tegema, pääse kehtib aasta pärast automaatselt.