Videosilla vahendusel ei pea arst oma kabinetist lahkumagi, et patsiendi käest küsida, kuidas too end tunneb. Kui patsient ei ole kriitilises seisus, siis ei kohtu ta ka haiglas arstiga just kuigi tihti. Protseduurid teeb ja rohud annab õde. Rohtu võtta ja telekat vaadata võib inimene aga koduski ning kui raviskeemi rangelt järgitakse, on see patsiendile ikka parem ja mugavam. Ehk aitab isegi tervenemisele natuke kaasa: omas kodus on stressi loodetavasti vähem ja magadagi saab paremini.