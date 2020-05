Pole just ilmaime, kui inimene reisil olles mobiiliga mõne fotomeenutuse klõpsab. Vähem on neid, kes soovivad kaamera käsitsemise oskusi lihvides süviti minna. Anna Mölter on just üks neist, kellele hetkede mälukaardile püüdmine on nii hingelähedane, et ilma olla ei mõista. Kui tema argipäevad mööduvad lastele koolitarkust jagades, siis nädalalõppudel näeb teda uudistamas elu läbi objektiivi.