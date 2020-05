Politsei pidas kinni eaka naise surma põhjustamises kahtlustatava mehe

Politsei pressiesindaja Kerly Virga sõnul sai politsei kolmapäeval, 20. mail teate, et Viljandimaal Viiratsi alevikus on korteris abivajav eakas naine. Meedikute saabudes selgus, et naine on surnud. Surnukeha saadeti täpse surma põhjuse selgitamiseks kohtuarstlikule lahangule.