Päeva pilt. Koliv bussipeatus

Viljandis Leola tänaval on teeremondi tõttu seni turu juures paiknenud ajutist bussipeatust paarkümmend meetrit Vaksali tänava poole nihutatud ning see on nüüd üsna kentsaka koha peal: kellegi koduaia ees. Linna arvates on uus bussipeatuse asukoht jalakäijatele ohutum.