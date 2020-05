Traditsiooniline Suure-Jaani muusikafestival jääb tänavu ära

Vallavanem Hermann Kalmus nentis, et festival vaid kuu pärast eriolukorra lõppu, kui kehtivad piirangud avalike ürituste korraldamisele, oleks sobimatu. "Meil ei ole mingit tahtmist riskida festivali külastajate ja esinejatega. Me ei taha eksperimenteerida ega riskida võimalusega, et Suure-Jaanist saab alguse uus viirusepuhang. Paljude välisesinejate puudumise tõttu oleks väga lühikese aja jooksul tulnud oluliselt muuta ka festivali kava," rääkis ta. "Festivali sügisesse viia ei oleks võimaldanud selle formaat – on ju tegemist suvise festivaliga."