Käsipalluritel jäävad sel hooajal meistritiitlid ja medalid jagamata

Eesti käsipalliliidu juhatuse otsusel said meeste seas õiguse EHF Cupil osaleda Põlva Serviti, HC Tallinn ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Kui mõni neist meeskondadest loobub, saab osalemisõiguse Viljandi HC ja pingereas järgmine on SK Tapa. Naiste EHF Cupile pääsevad SK Reval-Sport, HC Kehra ja SK Tapa ning kui mainitutest keegi loobub, on võimalus HC Tabasalul.