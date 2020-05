Eelmisel aastal pälvis parima talu tiitli Roosu talu Võrumaal. Fotol on noorperemees Ivar Rosenberg, tema abikaasa Jaana, kelle südameasjaks on talu lambad, ning peremees Aivar Rosenberg. FOTO: Kadri Suurmägi

Taluliidu tegevjuht leidis konkurssi välja kuulutades, et kroonviiruse põhjustatud kriisis on talutootmise olulisus suurem, sest just taludel on kandev roll toidujulgeoleku tagamises ning maaelu edendamises.