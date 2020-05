Viljandi valda juhitakse õiguspäraselt

Tuleb küll tunnustavalt tunnistada, et volikogu liikme tõstatatud küsimus valla esindusõiguse kohta on huvitav ja väärib arutelu. Samas peab tõdema, et nii mustvalge ja demagoogiliselt oma huve silmas pidav seaduste tõlgendamine, nagu kujutab ette Mait Allas, ei ole kindlasti õige.

Volikogu liikmele vastust koostades otsustas vallavalitsus õigusliku hinnangu andmisel toetuda õiguskantslerile. Siin on asjakohane viidata, et ka õiguskantsleri kantselei on sarnaselt vallavalitsusega seisukohal, et rahandusministeeriumi tõlgendus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 55. paragrahvi neljanda lõike kuuendast punktist on vaid üks võimalik ega väljenda, et see peaks olema ainuvõimalik. Samuti seab õiguskantsler kahtluse alla, kas tolle seaduse mõte on välistada vallavanema, linnapea ja volikogu esimehe kui omavalitsusüksuse tavapäraste seadusjärgsete esindajate esindusõigus kohtuasjades, ning asub oma tähelepanekutes seisukohale, et pigem võib sätte mõtteks pidada seda, et kui valda või linna esindab kohtus valla- või linnasekretär, pole talle tarvis eraldi volikirja koostada ja seega peaks ta eeldatavalt olema omavalitsusüksuse peamine esindaja kohtus.

TEHES OTSUST, kas vallavanem rikkus seadust advokaadibüroole volitust andes või mitte, võttis vallavalitsus aluseks nii rahandusministeeriumi kui õiguskantsleri kantseleist saadud seisukohad. Kuna enne oli Mait Allasele selgitatud, et kõnealuse sätte kujul on seadusandja andnud võimaluse, et valla- või linnasekretär esindab valda kohtus ilma täiendava volikirjata, siis sellest ka lähtuti. Nagu on selgunud, on tolle seadusepunkti tõlgendamiseks erinevaid lähenemisviise ja ilma vastava kohtulahendita ei saa öelda, et ühel või teisel on õigus. Samuti viitab õiguskantsler, et talle ei ole teada, et halduskohtumenetluses oleks praktikas tõstatatud probleeme seoses kohaliku omavalitsuse esindaja volitustega.

KUNA SEADUSEST TULENEVALT on võimalus esitada kaebus kohtule vallavalitsuse ja -volikogu õigusaktide kohta ning muudeski küsimustes võib tekkida vajadus, et valda kohtus esindataks, siis tavaolukorras esindab valda vallasekretär või volitatakse esindama jurist või vastava valdkonna ametnik. Tavaolukorrast erinevate kohtuasjade puhul, kus vastaspoolel on advokaadibürood, on ka vald kasutanud advokaadibüroode teenuseid.