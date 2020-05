Juhtkiri. Kits kärneriks

Ükski institutsioon ei tohi olla puutumatu ning alati peab olema võimalik vastata ka küsimusele «Kes valvab valvureid?». Samuti pole välistatud, et ERJK on oma aja ära elanud ning riigikontrolli volitusi ja tööülesandeid võiks täiendada. Jääb aga ebaselgeks, mis eesmärki plaanitav reform täidab, millist probleemi lahendab. Kellele see kasulik on? Arvestades, keda reformitakse, kes reformib ja kuidas, ongi kerged kerkima kahtlused, et see pole mitte üldist ja riiklikku, vaid väga konkreetselt parteilist kasu taga ajav reform. Kassid otsustasid koosolekul, et omanik peaks neile rohkem süüa andma ja seega hea süsteemi veel paremaks tegema.