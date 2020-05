Mart Kull: ükski Eesti üldhaigla ei ole päris valmis Saaremaa stsenaariumiks

Viljandimaal on koroonaviirusega üle ootuste hästi läinud ja ligi kuu aega pole uusi nakatunuid siin kandis leitud. Viljandi haigla töötajaskond pole siiski tõvest puutumata jäänud: teadaolevalt on kaks haigla töötajat viirusesse nakatunud. Mõlemad haigestunud on praeguseks kenasti tervenenud ning haigla liigub ettevaatlikult, ent optimistlikult plaanilise ravi jätkamisega edasi.