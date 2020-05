"Jaa, muidugi oli isu juba väljakannatamatu. Ja värav on mängijale, eriti ründajale, veel kõige magusam. Trennis löödud värav on ju ka tore, aga võistlusmomendil löödu – see on eriti magus," rääkis Herol Riiberg.

Arvestades seda, et enne teisipäevast kohtumist oli Tulevikul õnnestunud heal juhul kaks nädalat kokku mängida, tundus meeskonna sünergia Riibergile hea. "Klappis hästi," ütles ta ning lisas, et füüsilise poole pealt on vorm praegu hea, sest liigapausi ajal tegid kõik meeskonna liikmed individuaalset tööd. "Palliga on veidi rabe. See on ka arusaadav, kui kaks kuud pole võistlusmomenti olnud."