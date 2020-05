Lähiajal Viljandimaal: kaitsealade päev, töötuba ja orienteerumispäevak

Kolmapäeval, 20. mail kell 17 algab neljanda hooaja esimene orienteerumispäevak. Võistluskeskus on Kitzbergi gümnaasiumis. Võistlusmaastikuks on Karksi-Nuia territoorium. Finiš suletakse kell 20. Osalema on oodatud nii orienteerumishuvilised kui ka need, kes pole varem selle spordialaga kokku puutunud. Soovijatele antakse enne starti orienteerumise algõpe.