Mammograafiabuss jõuab uuel nädalal Viljandisse

Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk võimalikult varases staadiumis, et alustada raviga õigel ajal ning vähendada haigusesse suremust ja parandada haigete elukvaliteeti. Oluline on, et ka ilma kaebuste või sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest varajases staadiumis rinnavähk endast märku ei anna.