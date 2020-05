Haigla esindajad õpetasid hooldekodu töötajatele isikukaitsevahendite kasutamist

Viljandimaa 17 hoolekandeasutusest enamik kuulub valdadele, kaks on erakätes. Sotsiaalkindlustusamet saatis infektsioonivolinikele nimekirja, kust olid välja jäetud need asutused, mis on seotud haiglaga, või need, kus elab alla 20 inimese. Osa neist asutustest ei soovinud infektsioonivolinikke vastu võtta ning ütlesid, et neil on kõik niigi korras. "Küll ma püüdsin veenda, et me ei tule kontrollima, vaid vaatame koos, kuidas teil parem oleks. Aga telefonist kaugemale ei jõudnud," kõneles Eve Pärnaku. Ta ütles, et kõik need asutused, kes olid volinikud sisse lasknud ja nõustusid koostööd tegema, jäid rahule ja andsid positiivset tagasisidet.