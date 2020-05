Kriisiaja helgem pool: Viljandi varjupaigas üle kahe ja poole aasta elanud kass leidis kodu

Sakala kirjutas möödunud aasta oktoobris Viljandi varjupaiga loomadest, kellel on raskem kodu leida kui teistel. Üldiselt pääsevad loomad uude koju kiirelt, kuid on ka neid, kes peavad varjupaigas olema kauem. Põltsamaalt leitud oranži kassi Edikut, kes oli toona Viljandi varjupaigas elanud üle 600 päeva, kirjeldas varjupaiga juhataja Siiri Mängli kui väga arga. Ta ütles, et inimesi Edik pelgab, kuid üksi olles jalutab ta rõõmuga toas ringi. Mängli arvas, et uues kodus võib kassi iseloom muutuda, sest seal ei pea ta kellegagi konkureerima ega teisi loomi kartma.

Siiri Mängli ütles, et koroonakriis on mõjunud varjupaikadele ülihästi. "Et külastajaid lasti varjupaika sisse ainult erikokkuleppel, siis loomad hakkasid tundma end hoopis teistmoodi. Nad julgesid end näidata. Kõikidest varjupaikadest on läinud koju sellised loomad, kes on hästi kaua sees olnud," rääkis Mängli.

Uued omanikud olid valinud Ediku välja varjupaiga kodulehelt. "Kõigepealt vaatasime teda läbi ukseklaasi. Hoiatasin neid, et kui me ruumi siseneme, läheb see kass kohe peitu. Nad läksid kassituppa ja Edik panigi kohe minema. Ma ütlesin, et niipea kui toast väljume, läheb ta kohe tavapärasele kohale magama. Täpselt nii juhtuski," kirjeldas Mängli.

Omanikud varusid paar päeva kassile vajalike asjade ostmiseks aega ning tulid Edikule järele möödunud reedel. "Nüüd oleme saanud neilt väga palju tagasisidet, nii pilte kui videoid: Edik nurub pai!"

Mängli sõnul vajavadki keerulisema iseloomuga loomad kanatlikku meelt ja rahulikku lähenemist. Ediku kojuminek näitab, et ka väga arglikud ja esmapilgul keerulised loomad leiavad kodu. "Igaühe jaoks on kuskil keegi," märkis varjupaiga juhataja.

Mängli sõnutsi on varjupaigas praegu üks koer, kes on seal natuke keerulise iseloomu tõttu viibinud keskmisest kauem, kuid ka tema saab lähipäevil uude koju. "Pikaajalisi kasse praegu rohkem polegi. Kõige kauem sees olijad on eelmisel aastal püütud."