Tervise arengu instituut kutsub puuke postitama

Tervise arengu instituudi edastatud pressiteates on kirjas, et kliima- ja keskkonnamuutused on viimastel aastakümnetel toonud kaasa puukide arvukuse märkimisväärse suurenemise. Järjest rohkem registreeritakse puukidega levivaid nakkushaigusi nii inimestel kui ka koduloomadel. Tervise arengu instituut kogub elanikelt puukide kohta infot teadustööks ning elanikud saavad puugiohtlikumad piirkondi teades end puukide ja nende levitatavate haiguste eest paremini kaitsta.

Mida rohkem teavet on puukide levilate kohta, seda paremini oskavad teadlased teha järeldusi nende elukohaeelistuste, arvukuse muutumise ja ohtlikkuse kohta. Selleks kutsuvadki tervise arengu instituudi teadlased inimesi appi, et koguda laialdasemalt teavet puukide kohta.

"Soovime rakendada Eestis uudsel viisil kaasavat teadust, et koos inimeste abiga saada parem ülevaade puugiohtlikest piirkondadest. Kaasame inimesed puugihammustuste kaardistamiseks ja puukide kogumiseks, et neid saaks analüüsida haigusetekitajate suhtes," ütles tervise arengu instituudi viroloogia- ja immunoloogialabori juhataja Julia Geller.

Puugiohtlike piirkondade kaardistamisele kaasaaitamine on lihtne. Tuleb minna veebilehele puugiinfo.ee ja märkida endalt või lemmikloomalt leitud puuk kaardile. Vastata tuleb vaid mõnele küsimusele, millal ja kust puuk leiti. Iga kaardile märgitud puuk saab endale unikaalse ID-numbri.

Pärast puugi kaardile märkimist on võimalik anda Eesti teadusesse veelgi suurem panus ja saata puuk tervise arengu instituuti. Tervise arengu instituudi viroloogialaboris on puugipank, kus hoitakse puuke analüüside tegemiseks, sealhulgas ka haiguste määramiseks. Saadetud puuke analüüsitakse juhuvalimi põhimõttel ning nii kujunebki läbilõige Eesti eri paigust leitud puukide arvukusest ja haigestunud puukide osakaalust. Tänu puugi ID-numbrile on inimesel võimalik saada teavet enda saadetud puugi kohta juhul, kui see sattus valimisse.

Et Eestis on suur puuginakkuse oht, on igast uuringule saadetud puugist abi nakkusohtlike piirkondade kaardistamisel, puugihaiguste uurimisel ja ka uute ravimite väljatöötamisel.

"Eesti inimeste panus puugiuuringutesse on tähtis mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopale," rõhutas Julia Geller ja selgitas, et Eesti puugiliikide leviku ja arvukuse andmeid kajastab haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC), kelle peamine ülesanne on tugevdada Euroopas kaitsevõimet ja ennetusmeetmeid nakkushaiguste vastu ning reageerida muutustele õigel ajal. Täpsemaid järeldusi saab teha suuremate koguste pealt. Selleks, et uuringuandmed oleks ühtlased, on igast maakonnast vaja koguda vähemalt tuhat puuki.

Terviseameti andmete põhjal tuvastatakse kõige rohkem puuginakkusi Saaremaal ja Hiiumaal ning Tartu, Harju, ja Pärnu maakonnnas. Tartu-, Valga- ja Ida-Virumaal tuvastati ka võsa- ja laanepuugi hübriide ehk ristandeid.

Maakondade ülevaade puukide levimusest, arvukusest ja puuginakkustesse haigestumisest Harjumaa Võsapuugi levikuala. Viimastel aastatel on leitud Tallinnast ka üksikuid laanepuuke, mis on arvatavasti sisse toodud lindudega, kuid stabiilne populatsioon puudub. Järjestikustel puugikorjamistel aastatel 2006-2010 kogus Tervise arengu instituut igakuiselt puuke Andineemel. Nendel aastatel kogutud puukidel tuvastati nii puukborrelioosi ja -entsefaliidi põhjustajad, kui ka anaplasmoosi, babesioosi ja rikketsioosi tekitajaid. 2018. aastal viidi läbi Tallinna puukide esmauuring – Tallinna Loomaaia ja Eesti Vabaõhumuuseumi metsaradadelt koguti kokku üle 400 puugi, mis teeb üle 20 puugi 100 ruutmeetri kohta. See on umbes sama palju nagu Saaremaal. Hiiumaa Võsapuugi levikuala. Tervise arengu instituudi külastas saart 2017. aasta maikuu lõpus, siis käidi Nõmba, Mäeltse ja Jausa ümbrustel. Kolmest kohast koguti kokku pisut alla 100 puugi, mis oli oodatust palju vähem. Haigustekitajatest määrati puukborrelioosi ja puukentsefaliiti tekitajaid, muid ei uuritud. Ida-Virumaa Võsa- ja laanepuugi levikuala. Üksikud kohad üle maakonna käisid Tervise arengu instituudi teadlased puugikorjeks üle 2007. aastal. Põhjalikumad vaatlused Oonurme ja Tudulinna ümbruses tehti aastatel 2006-2009, mis olid ka kõige puugirikkamad Ida-Virumaal. Jõgevamaa Asub võsa- ja laanepuugi levikualas. Puukide arvukuse ja haigustekitajate levimuse suhtes üsnagi uurimata maakond, mõned üksikud kohad külastatud aastatel 2016-2017. Järvamaa Maakonna põhjaosas asub laanepuugi levila piir ehk laanepuuki võib seal leida. Puukide arvukuse ja haigustekitajate levimuse suhtes üsnagi uurimata maakond, välja arvatud mõned üksikud külastatud kohad 2016.-2017. aasta kevadkuudel. Läänemaa Rannik on üks puugirikkamaid Eesti mandriosas. 2006. aastal korjasid Tervise arengu instituudi teadlased Paralepa rannaäärses pargis sadu puuke. Vormsi on ka väga hästi tuntud puugirikkuse poolest – 2017. aasta septembris korjati ühe päevaga ligi 250 puuki. Lääne-Virumaa Üldiselt on puukide ja puukidega levitatavate haigustekitajatele väga vähe uuritud maakond. Aastail 2012-2014 uuriti Saksi ja Piisupi piirkonda, mis on kõige „puugivaesem“ – ligi 42 puuki taimestikult kolme aasta jooksul! Maakonna põhjaosas asub laanepuugi levikuala piir. Põlvamaa Üldiselt on puukide ja puukidega levitatavate haigustekitajatele väga vähe uuritud maakond, välja arvatud üksikud puugikorjed 2016. aastal kolmes kohas. Seega teave puukide arvukuse, levikuala, riskipiirkondade ja haigustekitajate olemasolust puudub. Pärnumaa Maakonna lõunapoolel võib kohata ka laanepuuki. Kuna Pärnumaa kliima on natuke pehmem ja taimestik väga mitmekesine, on Pärnumaa üks puugirikkamaid maakondasid mandri Eestis. Näiteks Puhtus kogusid tervise arengu instituudi teadlased nelja aastaga (2006-2009) üle 3000 puugi. Saaremaa Eesti suurim puugiparadiis. Viimast korda sai pea terve Saaremaa põhjalikult tervise arengu instituudi puugikorjamistega üle käidud aastatel 2007-2009, mil koguti üle 2000 puugi. Saaremaal on ka puukidele kõige ahvatlevamaid närilisi – 2012. juunis püütud kaelushiirel loeti 75 puuki! Saaremaal leiduvad kõik puukidega ülekantavad haigustekitajad, mis on olnud Eesti puukides kunagi tuvastatud. Tartumaa Asub võsa- ja laanepuugi levikualas, kuid Võrtsjärve rannikul leidub peamiselt võsapuuke. Ka haigustekitajatest Tartumaal leidub kõike: puukentsefaliidiviirust, Borrelia, Anaplasma ja Rickettsia baktereid, kui ka babesioosi tekitajat. Kui tahetakse laanepuuki saada, siis sõidetakse Laeva või Järvselja piirkonda – seal leidub neid pea 50 /50 võsapuukidega, või isegi rohkem. Valgamaa Asub võsa- ja laanepuugi levikualas. Valgamaad külastas tervise arengu instituut puugikorjeks 2007.-2009. aastatel - kuni 40 protsenti seal kogutud puukidest olid puukborrelioosi kandjad. Viljandimaa Väga vähe uuritud maakond. Võrumaa Asub võsa- ja laanepuugi levikualas. Teadmisi puukide ja nendega ülekantavate haigustekitajatest on Võrumaalt üsna vähe, kuna maakond on väga vähe uuritud. Allikas: Tervise arengu instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Geller