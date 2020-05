Juhtkiri. Kingitud hobune

Rohkem kui 1,2 miljonit eurot on selline summa, et kui seda kingitusena pakutakse, tasub see enamasti vastu võtta. Eriti kui horisondil virvendab majanduskriis ning tuleb teha kõik, et võimalikud hoobid ei tabaks väga valusasti. Võib muidugi küsida, kas suuresti esteetilise väärtusega ehitus Viljandi kesklinnas on tingimata see koht, kuhu niigi kriitilises seisus riigieelarvest raha tilgutada. Ent too küsimus ei aita meid kuidagi üle sellest, et Tallinna tänav ei saa ju lõputult poolikuna seista.