Moedisainer Lee Reinula avastas eelmisel nädalal Omniva pakiautomaadis pakki teele pannes, et talle avanevas kapis on juba võõras pakk ees. Reinula loobus sinna oma saadetist lisamast, kuid lõpuks sai tema klient sellesama võõra paki.

«Et on kodukontorite ja turvalise netis müümise aeg, siis kasutan Omniva kappi pea iga päev,» kirjutas Viljandis elav ja töötav moedisainer Lee Reinula oma Facebooki postituses. See on tema kirjelduse kohaselt mikroettevõtja eluliin ja seni polnud tal erilisi sekeldusi saadetistega ette tulnud.