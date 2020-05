Aga ma ei võta kassi, sest minu isekad ihad on täiesti ebaolulised. Inimese täiskasvanuks saamise juurde võiks siiski kuuluda arusaam sellest, et sa võid tahta ja unistada, aga universum ei võlgne sulle sinu soovide täitmist. Teinekord tuleb asjadest lihtsalt loobuda, sest see on mõistlik ja ratsionaalne käitumine.