Metsade kaitsmisele mõeldes oli ainuüksi teadmine metsavahi olemasolust suure psühholoogilise mõjuga. «Kus on ikka teada, et ametis on tõsine mees, sinna nii lihtsalt metsa varastama ei julgeta tulla,» on öelnud Eesti viimaseks metsavahiks nimetatud Põlvamaa mees Tõnu Lume, kelle sõnul oli metsavaht läbi aegade maal hoopis rohkem kui tavaline inimene: ta oli suurel määral ka riigi ja võimu tugipunkt.