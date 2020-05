Ühest küljest on erafirmade töökorraldus muidugi suuresti nende endi asi. Klientidel on alati võimalik jätta kauplusesse minemata ja ost sooritamata ning raha anda konkurentidele. Rõivapoode on Viljandis mitu ning igaüks leiab sobiva töökorraldusega ostlemispaiga.