Sotsiaaltöötaja on abiks igas olukorras

Teame juba tervet hulka ülesandeid, mida saab täita kodukontorist või oma tööd täielikult ümber korraldades. On aga valdkond, kus ei saa äpi ega arvuti abil tööd teha. See on sotsiaaltöö. Viljandi päevakeskuse sotsiaalhooldustöötaja on see hea inimene, kes käib iga päev eakate või liikumisraskustega inimeste juures, et viia neile süüa või toiduaineid, panna neile valmis rohud, teha kiire koristusring toas ja köögis, tuua küttepuud, kütta ahi ... Linnavalitsuse sotsiaalameti sotsiaaltöötaja on see ametnik, kes aitab hättasattunud inimest toetuse taotlemise juures, aitab peresid ja lapsi. See, kes aitab eaka lähedastel vajaduse korral leida sobiv hooldekodukoht. Tema on inimene, kelle tööpäev ei lõpe tihti kell 17 ja kes töötab ka nädalavahetusel.

KRIISIAEG EI TOHI olla takistuseks abisaamisel. Küll aga loob see teatud keerukuse tööl. Kohati on see töötajatele paras katsumus, sest lahendus tuleb leida ka neile küsimustele, mis on olnud keerulised lahendada piirangutetagi.

Linnavalitsuses näeme juba taotluseesitajate ja toiduabi soovijate mõningast kasvu, kuid ilmselge on, et neid tuleb üha juurde ning sotsiaalametilt abi taotlemise kõrghetk saabub tõenäoliselt suvekuudel ja sügisel. Toimetulekutoetuse maksmisega ei tohiks raskusi tulla, kui riik vajadust mööda raha juurde annab. Ühekordse toetuse taotlejate arvu kasv on peagi ilmselge reaalsus. Praegu ei ole meie poole pöördunud inimesi, kes sooviks eriolukorrast tingituna saada oma lähedase hooldusteenuse eest tasumiseks linnalt toetust. Samuti ei tea me, et keegi oleks maksejõuetuse tõttu võtnud oma lähedase hooldekodust ära ja hakanud teda ise kodus hooldama. Toiduabi on saanud toetuse taotlejad, kuid ka teised vähekindlustatud pered.

Sotsiaalvaldkonnas ei saa tegutseda ainult juhtumipõhiselt ja takkajärgi, palju olukordi tuleb ette näha ja rakendada ennetavaid tegevusi. See on tõeline katsumus, sest niisuguses situatsioonis nagu praegu on kogu maailm esimest korda ja korraga. Suur tänu neile vabatahtlikele, kes andsid endast linnale teada ning leidsid endas soovi ja tahet keerulisel ajal appi tulla.

SOOJA TOIDU kojuviimine on toimunud tavapäraselt. Eriolukorra ajal kasvas sooja toidu soovijate arv vaid kümne inimese võrra. Üksikutel juhtudel on tulnud päevakeskusel kas toiduaineid või ravimeid koju toimetada neile, kes ei ole päevakeskuse pidevad kliendid. Linna saun on olnud eriolukorra ajal suletud. Laste turvakodu, täiskasvanute varjupaik ja sotsiaaltransport toimisid tavapärasel viisil.

Viljandi linnale kuuluv hooldekodu Viiratsis on tegelnud järjepidevalt viiruse leviku ennetamisega. Selle inimesed on teinud kriisiplaane nii viiruse ennetamiseks kui viirusega toimetulekuks, nad on taganud töötajatele isikukaitsevahendeid, andnud eri ametkondadele infot ja seda neilt küsinud, teinud palju muudki. Pidev hirm viiruse ees ja igapäevatöö riskirühmaga eriolukorras on kurnav. Hooldekodul on olemas isikukaitsevahendid viiruse ennetamiseks ja viirusega lühiajaliseks toimetulekuks

Lisaks oli hooldekodudel pidev kontakt sotsiaalkindlustus­ameti töötajatega, kes iga nädal suhtlesid olukorrast ülevaate saamiseks juhtidega. Nii nagu eespool sai juba mainitud, on hooldekodudel põhiprobleem personaliküsimus, kui viirusega peaks nakatuma mõni klient või töötaja. Asenduspind haigestunute isoleerimiseks leiti koostöös Viljandi vallaga. Linna hooldekodu juhataja ja hooldekodu personal on toimetanud nii, et seni on õnnestunud viirust vältida.

KAKS KUUD eriolukorda tõestas, et Viljandi linna sotsiaalpoliitika on õigel teel ja töötajad on professionaalsed. Viljandlasel pole vaja karta ka keerulistel aegadel, sest omavalitsus aitab või pakub välja lahendused.