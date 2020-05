6. mail andis peapiiskop Urmas Viilma instituudi nõukogu liikmetele, vaimulikele, kogudustele ja allasutuste juhtidele teada, et assessor Ove Sander on suure töökoormuse tõttu hoolekandekaplanaadi ülesehitamisel sotsiaalministeeriumi peakaplanina palunud rektori ametikohast loobumist ja Marko Tiitus on määratud rektori kohusetäitjaks.