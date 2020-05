Pealinna saab taas bussiga

Neli korda päevas on pool sellest sõitude hulgast, mida Hansa Bussiliinid tegi enne eriolukorra väljakuulutamist. Märtsi keskel kahanes sõitjate hulk järsult ning 9. aprillil teatas bussifirma juhataja Madis Lepp, et kõik bussid võetakse liinilt maha.

Enne seda oli firma pannud käiku väikesed bussid, kuid ka need sõitsid suure majandusliku kahjumiga. «Bussidesse on jäänud üksikud sõitjad, samuti on ette tulnud, et terve teekonna vältel pole ühtegi sõitjat,» nentis Lepp 9. aprillil. «Kõik linnadevahelised bussiliinid töötavad isemajandaval põhimõttel ja kui pole piletitulu, pole ka raha, et kulusid katta.»