Vereloovutajad annetavad kriisi kiuste

"Viljandi doonorid on väga lahked ja head," kiitis Tartu ülikooli kliinikumi verekeskuse direktor Helve König. Kriisi alguses oli keskuses kartus, et inimesi ei tule verd andma. See osutus ekslikuks, sest viimase kahe kuu jooksul on neljal Viljandi doonoripäeval käinud enam kui 220 annetajat.