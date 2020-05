Nädal tõi maakonda 36 töötut juurde

Pühapäeval oli töötuna arvel 50 137 inimest ning nädalaga suurenes see hulk 647 võrra. Registreeritud töötuse määr on Eestis 7,7 protsenti, Viljandimaal aga 6,6 protsenti. Parem on olukord vaid Jõgeva- ja Hiiumaal.

Eriolukorra väljakuulutamisest on registreeritud 21 781 uut töötut, töötuna arvelolek on samal ajal lõppenud 8357 korral. Kokkuvõttes suurenes registreeritud töötute arv eriolukorra ajal 13 027 võrra.

Töötasu hüvitise saamiseks esitatud avalduste arv on hakanud kahanema, mistõttu võib eeldada, et suurem osa aprillikuu töötasu hüvitiste taotlejatest on oma avalduse esitanud. Hüvitist on määratud 15 489 asutuse 121 627 töötajale, sealhulgas 94 343 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 27 284 inimest kahe kuu eest. Määratud hüvitiste kogukulu on 136 237 361 eurot.