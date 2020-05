Intervjuu. Jalmar Vabarna: ei ole nii, et viskad mingi asja netti üles ja edu tuleb

Eri koosseisudes ülesastuv muusik Jalmar Vabarna, kes enamikule inimestele nii Eestis kui mitmel pool mujalgi on tuttav kui Trad.Attack!-i kitarrist ja Zetode laulja, on eriolukorra ajal olnud tegus. Avaldatud on Trad.Attack!-i uus album, käima on tõmmatud kitarrikool ning mõlgutatud mõtteid panna maale kartul maha.