Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak pakkus rahva vähesuse põhjuseks maja fassaadi remonti ja seda, et sissepääsu pole hästi näha. «Loodame ikka edaspidi rohkemat. Me just arutasime, kuidas paremini inimestele teadvustada, et muuseum on nüüd lahti ja ootame kõiki,» lausus ta.