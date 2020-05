Kriisiaja jutt, et tööta jäänud küünetehnikud või hotellitöötajad võiksid leida rakendust põllumajanduses ja näiteks lüpsjaks hakata, sest nendest on ju alatasa puudus, innustas mindki uurima, kuidas linnavurlest võiks farmioperaator saada.

Kavatsusega veeta päev laudatöid tehes helistan Tarvastus tegutseva Karpo piimafarmi juhatajale. Numbrit valides on mul üsna kindel tunne ning usun, et saangi paari päeva pärast loomadele toitu ette tõsta ja joogiämbreid vedada – teha üldse kõiki neid töid, mida tänapäeva farmis tarvis. Lehm ja laudalõhn mulle kui väikelinna servas kasvanule päris võõrad pole, sest pärast maavanaema surma ehitas isa meie kõrvalhoone pikemaks, et vanaema maalt linna kolitud lehm saaks juurdeehitises elama hakata.