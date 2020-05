109 inimest andsid jooksumehele korteriremondiks vajaliku raha

Reede ennelõunal andis Benno Viirandi naaber Mare Tungal Mustlast Facebooki vahendusel teada, et 109 inimest annetasid kokku 2881 eurot 75 senti ning nüüd saab osaühing Tarvastu Vesi alustada vannitoas remonti, et see Benno Viirandi 87. sünnipäevaks, mis on mai lõpus, korda teha.

Tungal tänas kõiki inimesi, kes annetasid ja aitasid annetuskampaaniat läbi viia. Samuti lubas ta, et kui ehitusest peaks raha üle jääma, kasutatakse seda Benno Viirandi hooldekoduarvete tasumiseks.

Tuntud jooksuveteran ja Viljandi valla aukodanik Benno Viirandi sattus terviserikke tõttu hooldekodusse eelmise aasta lõpus. Nõukogude ajal ehitatud Mustla kortermajas, kus ta elas, asuti kevade hakul tegema remonti ning vahetati veetorud. Siis selgus, et üksinda elanud vana mehe kahetoalises korteri köögis ja vannitoas valitses avariieelne olukord ning korterisse ei saanud tagasi panna vett.

Kui Viirandi hooldekodust üheks päevaks koju lubati, leidiski ta eest eluruumi, mis oli muutunud elamiskõlbmatuks. Naabrid panid raha kokku ning korterisse paigaldati uus WC-pott ja soojaveeboiler, aga ligi 3000 eurot maksva vannitoa remondiks korraldati annetuskampaania.

Nüüd on plaanis vannitoast välja viia vana vann ning asendada see dušinurgaga.

Viljandi vallavanem Alar Karu selgitas, et kui Benno Viirandi või tema lähedane oleksid vannitoa remontimiseks raha vallalt küsinud, oleks saanud seda teemat kindlasti arutada. Nimelt maksab riik vannitubade ümberehitamiseks toetust, et inimesed saaksid võimalikult kaua elada oma kodus ega peaks hooldekodusse minema. Selle abi saamiseks on vaja aga vallavalitsusse pöörduda.

Benno Viirandi puhul on esmane küsimus selles, kas ta on võimeline veel üksinda oma kodus hakkama saama. Tema tervislikku seisu keegi kommenteerida ei tohi, sest tegemist on delikaatsete isikuandmetega. Samas on paljud vana jooksumehe tervisega kursis olevad inimesed kahtleval seisukohal, kas ta suudab veel kunagi omaette elada.

Ka Mare Tungal nentis Sakalale, et pole kindel, kas tema naaber kunagi päriselt koju saab, küll aga on tal võimalik seal aeg-ajalt kas või üheks päevaks käia. Selleks peab aga korteris olema WC ja kraanist tulema soe vesi.

Benno Viirandi ise on tahtnud ammu koju naasta. «Ta on hästi tubli ja sihikindel. Ma tean, et ta teeb kõvasti trenni, näiteks kõnnib palju,» rääkis Tungal, aga toonitas, et jooksumehe tervisliku seisundi üle otsustatakse ikkagi hooldekodus.