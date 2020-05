Veebipõhisel kitarrikoolil on kaks eestvedajat: peale Jalmar Vabarna Viljandist pärit tudeng Silver Tõnisson.

Vabarna on õpetanud varemgi, kuid umbes viis aastat tagasi tuli sellega lõpp teha, sest muusikukarjäär erinevates koosseisudes võttis kogu aja.

«Mul oli Värska muusikakoolis üks õpilane ja ma ei suutnud talle pakkuda seda, et olen iga nädal olemas. Kuus korra kohtusime ja nägin, et sellel ei ole edasiminekut,» rääkis Vabarna. «Kui ei ole õpetajat eeskujuks, siis ei ole ka nii suurt arengut. Seepärast võtsin vastu otsuse, et ma enam ei õpeta.»