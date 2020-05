Viljandi valla lastekaitse­spetsialist Heili Rohtla ütles, et tekkide ja patjade kinkimine on tema töötamisaja jooksul kolmas kord, mil Ellips vähekindlustatud peredele abi organiseerib. «Paar aastat tagasi sai Ellipsi abiga üks pere uue ahju, sellele järgnes Norrast saabunud rõivaste ja jalanõude jagamine,» rääkis Rohtla. «Tol korral Ellipsi naised uurisid, millist abi kõige rohkem tarvis on. Meie lastekaitsespetsialistid ja sotsiaaltöötajad olid märganud, et mitmelgi perel oleks tarvis uut voodipesu ja tekke-patju.»