Töötajatega hoolivalt käitumine ei ole mitte ainult heade aegade privileeg

Olen näinud viimaste kuude jooksul paljude juhtide käitumist ja rääkinud hulga töötajatega. Nii mõnigi juht on oma inimestega suhtlemisest tagasi tõmbunud. Töötajad on sageli öelnud, et kõige keerulisem on tulla toime teadmatusega.

Mida töötajad siis oma juhtidelt tegelikult ootavad? Nad ei oota tingimata, et neid kantaks kätel või koheldaks kuidagi eriliselt, vaid et nendega jagataks infot ja neisse suhtutaks nagu partnerisse. Vahel piisab ka sellest, kui juht tunnistab ausalt, et ta ei tea, aga kohe kui teada saab, annab ta sellest oma inimestele teada.

JAH, COVID-19 OLI see, mis meid sellesse olukorda tõi. Kuid välja tulevad ettevõtted sellest ainult oma meeskonna toel. Sellest, kuidas juhid praegu käituvad (ja paljuski, kuidas on juba käitunud), sõltub, kuivõrd pühendunud ja motiveeritud on nende meeskonnad. Mõnes mõttes võib seda kriisi pidada juhtimise eksamiks. Hea aja juhid versus kriisiaja juhid – vahe tuleb selgelt esile. Personalijuhtimise strateegilise partnerina on minu hinnangul praegune eriline olukord hea proovikivi, kas ettevõtte või organisatsiooni väärtused ka tegelikult käitumises väljenduvad või on need ainult sõnad.

INIMESTEST HOOLIMINE ja nendega väärikalt käitumine ei peaks olema ainult hea aja privileeg. Kui ei ole osatud piisavalt varu koguda (kas rumalusest või valest ärimudelist), on loomulikult keeruline ja võimalik, et see kriis kõigest kiirendab ettevõtte hääbumist.

Kui organisatsioon väljendab oma otsustega isekust, individualismi ja keskendumist kahjumi vältimisele, siis töötajad oma käitumisega imiteerivad seda. On selge, et igaüks-enda-eest-suhtumisega töötaja ei ole see, kes panustab rohkem kui minimaalselt hädavajalik, et aidata organisatsioonil raskustest välja tulla.

Olen siiski kindel, et leidub ettevõtteid, kelle meeskond kriisi käigus ja selle järel hoopis tugevneb. Ja on neid, kes lagunevad. Kasu saada ja võita on võimalik seda enam, mida rohkem juhid kaasavad ja avatult suhtlevad ning mida inimlikumalt nad käituvad oma inimestega.

Oleme jõudnud protsesside juhtimise ajastust emotsioonide ja suhete juhtimise ajastusse. Ilmselgelt on siin eelis neil, kes on juba varem oma inimestesse hoolivalt suhtunud. Paraku läheb neil ettevõtetel, mida juhivad inimesed, kes selle muutuse maha magavad, nii või naa raskeks – olgu kriis või mitte.

ENNUSTAN, ET praegusel ebakindlust täis ajal hoiavad inimesed oma tööst rohkem kinni kui varem, vabatahtlik voolavus organisatsioonides väheneb ja nii mõnigi ettevõtte juht saab veidi kergemalt hingata. Ent isegi kui lojaalsus on mõnda aega suurem, tuleneb see paljuski töötajate alalhoidlikkusest, mitte niivõrd emotsionaalse lojaalsuse kasvust. Muidugi mitte juhul, kui juhid emotsionaalse lojaalsuse kasvatamisele teadlikku tähelepanu pööravad ja selle ära teenivad.