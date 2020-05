Folkijad pole öömajast lahti lasknud

«Meie festivali publik on väga lojaalne ja mul on kohutavalt hea meel, et lootus inimeste südames püsib,» lausus ta. «Hästi oluline on aga mõista, et see festival – juhul, kui ta ikka tuleb – on oluliselt väiksem kui viimastel aastatel. Vahe on väga suur.»