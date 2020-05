Jaak Kärmas on mees, kes hoolitseb Viljandi muusikagurmaanide vajaduste eest. Kauplus Viljandi Plaadimees on värskelt Leola keskusest Tallinna tänavale kolinud ning võngub koos omaniku ja külastajatega pandeemia, remonditööde ja kehva ilma kiuste vägagi positiivses rütmis. Et häid vaibe levitada, vestlesin vana tuttavaga pisut maast ja ilmast.