Tubane eluviis meelitab üha enam inimesi kalale

Viirusepuhangust tingitud eriolukord ja tubased tegevused on inimesi õue utsitanud. Ent see pole ainus põhjus, miks üha rohkem rahvast on leidnud tee kalastuspoodi. Naela sõnul tuleb igal aastal uusi nägusid peale. "Mõni nooruke on paar aastat suuremaks kasvanud ja teatab, et nüüd hakkab kalameheks," lausus ta.