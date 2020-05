Viirusepuhangust kannatada saanud turismiettevõtjad saavad taotleda lisatuge

"Et turismiettevõtjate tavapärane tegevus on kriisiolukorra tõttu seiskunud, innustame neid vaatama üle oma ärimudelid ning mõtlema tegevustele, mis aitavad ettevõtte konkurentsivõimet parandada ja pikemas perspektiivis kriisist võitjana väljuda," ütles Siem. "Me ei saa eeldada, et välisturism sel aastal kiiresti taastub, mistõttu vajame just selliseid toetusi, mis aitaksid kiiremini taastada sise- ja välisturismi teenuste käivet ning samas vähendaksid laiemaid mõjusid ka teistele sektoritele, nagu toitlustus ja transport."