Eelmise nädala lõpul avaldas Ameerika Ühendriikide Ameerika jalgpalli profiliiga NFL, et Margus Hunt on sõlminud lepingu uue klubiga ja selle rahaline väärtus on tema varasemast lepingust ligi viis korda väiksem. Kui varem võis Viljandimaalt Karksi-Nuiast pärit Hunti pidada lausa Eesti enim teenivaks sportlaseks, siis uue lepinguga ei lange ta esikohast kaugele: ainult autoralli maailmameister Ott Tänak teenib temast kõrgemat palka.