Juhtkiri. Prügitõstejooks

Prügi ei teki ise ja ühest küljest tähendab see, et sellest on võimalik edukalt lahti saada, teisest küljest aga muidugi seda, et see on sinna visatud. Visatud ja jäänud. Vaevalt et leidub palju neid inimesi, kes täislagastatud linna täiel rinnal naudiksid, nii et mis prügipildujate peas toimub, kui üldse midagi toimub, jääb veidi selgusetuks.